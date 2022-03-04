Чтобы участвовать в гонках, российские пилоты обязаны подписать специальный документ

Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение обязать всех пилотов из Российской Федерации и Республики Беларусь подписать специальный документ. Только в этом случае они будут в состоянии участвовать в международных гонках. Такое решение было принято из-за спецоперации, которую проводит Россия на территории Украины.
Помимо прочего, каждый российский и белорусский гонщик должен обещать, что не станет упоминать свои страны, в том числе использовать цвета национальных флагов или какие-либо символы, как-то связанные с национальной символикой, давать комментарии или делать заявления, способные в какой-то степени скомпрометировать ФИА или нанести ей ущерб. Кроме того, запрещено выражать поддержку (прямую или косвенную) действиям России и/или Беларуси в отношении Украины.
Напомним, ранее в ФИА приняли решение не отстранять пилотов из России и Республики Беларусь от участия в международных гонках. При этом обязали их выступать под нейтральным флагом.
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