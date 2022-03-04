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ФИА пригрозила федерациям санкциями за отказ допускать россиян и белорусов к гонкам

ФИА пригрозила федерациям санкциями за отказ допускать россиян и белорусов к гонкам
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Сегодня, 4 марта, Международная автомобильная федерация (ФИА) выпустила циркуляр, где, помимо прочего, говорится о возможном наложении ряда санкционных мер в отношении федераций, отказывающихся допускать пилотов из России и Беларуси. В ФИА подчеркнули, что все члены организации обязаны исполнять решения Всемирного совета.

Напомним, 1 марта ФИА постановила не отстранять пилотов из Российской Федерации и Республики Беларусь от участия в международных гонках. При этом организация обязала гонщиков из этих стран выступать под нейтральным флагом. Такая мера была принята из-за специальной операции, которая проводится Россией на территории Украины.

В ФИА также приняли решение обязать всех российских и белорусских пилотов подписывать специальный документ, чтобы быть в состоянии участвовать в международных соревнованиях.

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Чтобы участвовать в гонках, российские пилоты обязаны подписать специальный документ
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