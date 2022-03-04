Култхард: Ферстаппен уже является одним из лучших гонщиков Формулы-1 за всю историю

Вице-чемпион мира 2001 года Дэвид Култхард поделился мнением о действующем чемпионе Формулы-1 Максе Ферстаппене.

«Я знал, что он либо врежется в Хэмилтона и станет чемпионом мира, либо догонит его и станет чемпионом мира. Так что да.

Но я не ожидал, что он совершит обгон так рано. Это только показало его боевой дух. Как только появляется момент, даже если места не очень много, он идёт и пользуется этим. В моих глазах это делает его достойным чемпионом.

Ему удалось проникнуть в голову Льюиса, и Льюис понимал, что ему придётся оставить сопернику свободное место. Ни один другой гонщик не оказывает на Хэмилтона такого влияния. Льюис — фантастический гонщик, и он заслужил победу в той гонке, но я также думаю, что Макс заслужил титул из-за своего боевого духа. Он удивительно зрел для своего юного возраста. Давайте не будем забывать, что ему было всего 17 лет, когда он пришёл в Формулу-1. Он выиграл свой первый Гран-при, когда ему было 18. То, что он воспользовался этой возможностью и одержал победу, делает его исключительным.

На самом деле все гонщики Формулы-1 хороши, как и все футболисты английской Премьер-лиги. Но речь идёт о том, чтобы найти исключительных парней.

Если вы столкнётесь с ним на улице, то увидите простого обычного парня. Он разговаривает в такой манере: не говорит свысока, не показывает, что он чемпион мира или мультимиллионер. Я не думаю, что он станет менее открытым по отношению к другим людям. Он действительно не теряет свои человеческие качества», — приводит слова Култхарда Motosport.com со ссылкой на документальный фильм Viaplay.