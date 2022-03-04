Джордж Расселл: сейчас я вообще не думаю о чемпионстве

24-летний британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что пока не думает о шансах на титул чемпиона перед предстоящим сезоном.

«Если честно, сейчас я вообще не думаю о чемпионстве. Мозг гонщика вообще работает достаточно необычно. Когда ты опускаешь визор на шлеме, тебе уже всё равно, с кем ты борешься. Не важно, сражаешься ли ты за победу или за места в конце. Смысл всегда один и тот же.

Можно вспомнить гонку в Бахрейне в 2020 году. Для меня это была просто ещё одна обычная гонка. Меня не волновало, что я в числе лидеров или что я стартую с первого ряда. Психологически всё осталось на своих местах. Так что ты просто продолжаешь делать всю свою работу, а обо всём остальном заботишься, когда гонка завершается», – приводит слова Расселла F1i.