Вольф вновь раскритиковал Маси за решения во время Гран-при Абу-Даби

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями о решающей гонке сезона-2021/2022 в Абу-Даби, в которой пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал чемпионом мира.

Напомним, тим-менеджер «Ред Булла» Джонатан Уитли проинструктировал гоночного директора Майкла Маси отдать распоряжение пропустить лишь часть круговых, чтобы все «могли насладиться гонками».

«Джонатан Уитли выполнил свою работу. Он сделал Майкла Маси директором гонок не только в Абу-Даби, но и раньше, и, вероятно, Макс Ферстаппен многим ему обязан.

Его решения были неправильными, и я уверен, что он сожалеет о них. ФИА должна была увидеть проблему гораздо раньше. Была проблема со структурой. Была проблема с персоналиями.

Гонка в Абу-Даби была похожа на футбольный матч, в котором одна команда ведёт со счетом 1:0, и вдруг судья говорит: «Теперь играем до золотого гола. Кстати, мы будем играть без бутс».

Я сочувствую Максу. Он заслуживает быть чемпионом мира, но все говорят только об Абу-Даби. А Маси? С ним я не разговаривал и больше не хочу разговаривать», — приводит слова Вольфа PitPass.