«Он не нарушал правила, а применил их по-другому». Хорнер — о действиях Маси в Абу-Даби

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о действиях бывшего гоночного директора Формулы-1 Майкла Маси во время последнего Гран-при Абу-Даби.
«Он не нарушал правил. Возможно, в том случае он применил правила немного по-другому, но он не сделал ничего, что на самом деле противоречило бы правилам», — приводит слова Хорнера Racingnews365 со ссылкой на документальный фильм Sky Sports.
Напомним, в решающей гонке сезона в Абу-Даби пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен вырвал победу у своего главного соперника британца Льюиса Хэмилтона.
В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.
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