Болид Михаэля Шумахера выставлен на продажу за $ 4,9 млн

Болид семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера Ferrari F300 выставлен на продажу с запрашиваемой ценой $ 4,9 млн, сообщает Wtf1.



На этом болиде Шумахер выиграл Гран-при Венгрии 1998 года, отыграв 25 секунд на заключительных 19 кругах. Кроме того, на этой машине Михаэль выступал в финале чемпионата – на Гран-при Японии, где в итоге уступил Мику Хаккинену.



$ 4,9 млн — не самая высокая цена за болид Формулы-1. В 2017 году за Ferrari F2001, на которой выступал Шумахер, заплатили $ 7,5 млн. А ещё один болид Михаэля F2002 был продан за $ 6,6 млн в 2019 году.



Добавим, что немецкий пилот в конце 2013 года в результате несчастного случая получил тяжелую травму головы. Его нынешнее состояние держится под секретом.