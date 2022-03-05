Андретти: Херта был быстрее Джовинацци и Райкконена на симуляторе

Бывший пилот Формулы-1, чемпион мира 1978 года Марио Андретти выразил сожаление тем, что американский пилот Колтон Херта до сих пор не получил место в «Королевских гонках».



«Колтон был в Европе в 15 лет, а сейчас ехал бок о бок с известными гонщиками Формулы-1, такими как Ландо Норрис. Он через многое прошёл и выиграл всё, а теперь показывает отличное выступление в США, продолжая побеждать. Не столько за счёт стратегии, сколько благодаря чистой скорости и пилотажу. Если мы вернёмся к сделке с «Заубером», которая была почти завершена, то я могу сказать, что Колтон провёл неделю в их аэродинамической трубе и на третий день был быстрее Джовинацци и Райкконена на симуляторе.



Я не мог дождаться, чтобы посмотреть, как он наконец сядет в машину Формулы-1, и это уже давно должно было произойти, но сделка сорвалась. Владельцы хотели остаться с 20 процентами, а также желали сохранить за собой полный контроль, так что мы никак не могли пойти на это», — сказал Андретти в интервью на канале David Land в YouTube.