Хэмилтон: Ферстаппен чертовски агрессивен. Всегда есть хулиганы, но я не такой

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о гонщике команды «Ред Булл» Максе Ферстаппене, подчеркнув при этом, что он сам всегда старается действовать честно.



«Я думаю, что Макс чертовски агрессивен. Чаще всего он доводит всё до предела и даже дальше. Я участвовал в гонках со многими гонщиками. Всегда есть хулиганы, но я не такой. Я просто пытаюсь опередить их на трассе», — приводит слова Хэмилтона Daily Express со ссылкой на Drive to Survive.



Напомним, в решающем заезде минувшего сезона пилот Хэмилтон уступил Ферстаппену и упустил восьмое чемпионство в карьере, которое стало бы рекордным. Отметим, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.