Палмер назвал команду Ф-1, которая утаила больше других характеристику своего нового авто

Экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Джолион Палмер выразил мнение, что «Ред Булл» во время предсезонных тестов в Барселоне показал меньше характеристик своего нового болида, чем это делали прочие гоночные коллективы.



«Ред Булл» здорово начал год, наконец представив свой настоящий автомобиль RB18, в том числе привлекающие внимание и смотрящиеся агрессивно боковые понтоны.



Cамым важным приоритетом на раннем этапе команда, казалось, поставила пробег. В первый день Макс Ферстаппен управлял болидом, который выглядел очень тяжело, но при этом стабильно, прежде чем передать его Серхио Пересу во второй день.



В последний день было больше проблесков в плане темпа, когда Ферстаппен вернулся за руль во время утренней сессии, двигаясь в том же темпе или немного быстрее, чем «Мерседес», управлял которым Джордж Расселл, пока тот не прибавил в скорости на более мягких шинах.



Команда, похоже, в целом находится в хорошем положении, даже несмотря на то что признаёт, что с машиной ещё многое предстоит сделать. Но пока я бы сказал, что они сохранили в тайне больше других характеристику своего авто», — написал Палмер в своей колонке на официальном сайте Формулы-1.