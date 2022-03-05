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Палмер назвал команду Ф-1, которая утаила больше других характеристику своего нового авто

Палмер назвал команду Ф-1, которая утаила больше других характеристику своего нового авто
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Экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Джолион Палмер выразил мнение, что «Ред Булл» во время предсезонных тестов в Барселоне показал меньше характеристик своего нового болида, чем это делали прочие гоночные коллективы.

«Ред Булл» здорово начал год, наконец представив свой настоящий автомобиль RB18, в том числе привлекающие внимание и смотрящиеся агрессивно боковые понтоны.

Cамым важным приоритетом на раннем этапе команда, казалось, поставила пробег. В первый день Макс Ферстаппен управлял болидом, который выглядел очень тяжело, но при этом стабильно, прежде чем передать его Серхио Пересу во второй день.

В последний день было больше проблесков в плане темпа, когда Ферстаппен вернулся за руль во время утренней сессии, двигаясь в том же темпе или немного быстрее, чем «Мерседес», управлял которым Джордж Расселл, пока тот не прибавил в скорости на более мягких шинах.

Команда, похоже, в целом находится в хорошем положении, даже несмотря на то что признаёт, что с машиной ещё многое предстоит сделать. Но пока я бы сказал, что они сохранили в тайне больше других характеристику своего авто», — написал Палмер в своей колонке на официальном сайте Формулы-1.

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