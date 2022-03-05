Майкл Андретти рассказал, почему сорвалась сделка с «Заубером»

Чемпион серии CART и экс-пилот Формулы-1 Майкл Андретти рассказал о деталях срыва переговоров о покупке команды Формулы-1 «Заубер», ныне выступающей в чемпионате под названием «Альфа Ромео».



«Это была какая-то шутка. Мы были на месте, всё было готово. У нас была назначена дата подписания, и буквально за два дня до этого они изменили условия. По сути, они хотели сохранить контроль над командой. Я ответил, что так быть не должно. Они внезапно захотели получить право вето на всё. Это было ужасно, мы потеряли очень много времени», — приводит слова Майкла Андретти PlanetF1.



Напомним, в 2021 году Андретти пытался приобрести команду Формулы-1 «Заубер», выступающую в чемпионате под брендом «Альфа Ромео», однако переговоры не увенчались успехом. Сумма сделки должна была составить € 350 млн. В настоящий момент «Заубером» владеет фирма Longbow Finance.