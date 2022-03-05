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Сайнс: почему все решили, что «Феррари» в отличной форме?

Сайнс: почему все решили, что «Феррари» в отличной форме?
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал итоги первых предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.

«С точки зрения надёжности мы очень гордимся проделанной работой и довольны километрами, которые мы прошли. Сейчас пришло время работать не только над количеством кругов, но и над другими характеристиками машины, что гораздо сложнее. Но мы продолжим работать и посмотрим, можем ли мы прибавить.

Почему вообще все решили, что «Феррари» в отличной форме? Сейчас ранний этап сезона, я не могу понять, почему вы начинаете делать выводы и определять иерархию. Мы не знаем, входим ли мы в число лидеров. Никто не знает топливные программы и настройки двигателей у соперников. Возможно, в Бахрейне станет проще угадать, кто и где находится», — приводит слова Сайнса GPFans.

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