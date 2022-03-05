Смоляр анонсировал своё выступление на первом этапе Формулы-3

Пилот программы «СМП Рейсинг», россиянин Александр Смоляр в своём «инстаграме» подвёл итоги предсезонных тестов Формулы-3 и анонсировал своё участие на первом этапе чемпионата сезона-2022, несмотря на возможные проблемы из-за санкций в отношении Российской автомобильной федерации.



«Предсезонные тесты в Бахрейне окончены! Увидимся через 2 недели на первом этапе», — написал Смоляр в своём «инстаграме».

Кроме того, Смоляр в интервью пресс-службе «СМП Рейсинг» подвёл итоги тестов.



«Утро мы посвятили работе над темпом в квалификации — и машина в итоге получилась довольно быстрой. Правда, в решающий момент я допустил ошибку на первом быстром круге — и своё лучшее время дня показал на следующем.



А он из-за высоких нагрузок на шины по умолчанию на четыре-пять десятых медленнее, чем первый. Именно поэтому моего результата и хватило только на пятое место.



В целом же машина у нас быстрая и потенциал большой.



Во второй половине дня работали над гоночным темпом — в частности, снова проехали симуляцию гонки. Не скажу, что она была сильно удачной — но причины возникших проблем уже выявлены и устранены.



А закончилось всё песчаной бурей. В последней сессии меня через три круга позвали в боксы: команда опасалась, что песок может попасть в мотор и привести к его повреждению.



А потом сессию и вовсе остановили в целях безопасности», — цитирует Смоляра пресс-служба «СМП Рейсинг».