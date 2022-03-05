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BBC: Дарувала и Пиастри — в числе кандидатов на место в «Хаасе»

BBC: Дарувала и Пиастри — в числе кандидатов на место в «Хаасе»
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Британский журналист Эндрю Бенсон поделился подробностями о возможном выборе кандидатуры на замену россиянину Никите Мазепину в составе команды «Хаас».

«Среди пилотов, которые находятся на рассмотрении, резервист команды Пьетро Фиттипальди, заменявший Ромена Грожана в двух гонках в конце 2020 года после аварии француза в Бахрейне, индийский пилот Формулы-2 Джехан Дарувала и резервный гонщик «Альпин» Оскар Пиастри, действующий чемпион Формулы-2», — написал в своей колонке на BBC журналист Эндрю Бенсон.

Ранее немецкие СМИ включали в этот список экс-пилота «Альфа Ромео», гонщика Формулы-Е Антонио Джовинацци. Некоторые источники сообщали, что контракт с Пьетро Фиттипальди уже подписан и именно бразилец заменит Мазепина в составе команды.

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