Доменикали: новые серии Drive to Survive просто фантастические

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали поделился мнением о сериале Drive to Survive.



«Сериал Drive to Survive оказал невероятный эффект, в этом можно не сомневаться. Особенно если говорить о привлечении новой аудитории, особенно на таких рынках, как США. Я видел новые серии, они просто фантастические. Учитывая то, что произошло в прошлом году, событий правда очень много. Мы с друзьями из Netflix попытаемся сделать Drive to Survive ключевым фактором. Если этот сериал просто станет способом рассказать о Формуле-1 другим способом, не будет повышать нашу ценность, то, может быть, мы передоговоримся, чтобы Netflix и другие партнёры в будущем создали что-то другое.



Но эта платформа помогла молодой аудитории, новым болельщикам, познакомиться с Формулой-1, за что мы безмерно благодарны», — приводит слова Доменикали Motorsport.