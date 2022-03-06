В «Астон Мартин» рассказали, в каком случае Феттель может подписать новый контракт

Новый руководитель «Астон Мартин» Майк Крэк высказался о шагах команды, которые она должна сделать, чтобы убедить пилота Себастьяна Феттеля подписать новый контракт. Нынешнее соглашение немца с английским гоночным коллективом заканчивается в 2022 году.
«Понятно, что такой парень, как Себастьян, являющийся четырехкратным чемпионом мира, не хочет быть 15-м, 12-м или 8-м. Это, конечно, ясно. Поэтому мы должны предоставить в его распоряжение эффективную машину и дать всё необходимое. Если это будет сделано, думаю, Себастьян останется с нами», — приводятся слова Крэка на странице skysportformel1 в «Инстаграме».
В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Феттель занял 12-е место. В активе немца было 43 очка. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
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