Макс Ферстаппен ответил тем, кто считает его чемпионство незаслуженным

Голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен отверг любые предположения относительно того, что титул чемпиона мира, который он завоевал по итогам прошлого сезона Формулы-1, был добыт им незаслуженно.



«Я считаю, что заслуживаю быть чемпионом мира. Чемпионат выигрывается в течение сезона, верно? Не на последнем круге. Некоторые смотрят на эту гонку из-за нарастающей вокруг неё напряженности и думают, что результат был неправильным. В течение года мне порой не везло. Поэтому всё свелось к последней гонке. Но посмотрите на статистику. Да, я могу понять его недовольство. Но как я уже сказал, нужно смотреть на сезон целиком.



Меня не волнует, если какие-то люди попытаются лишить тот сезон его блеска. Для меня это не имеет никакого значения. Проигравшая сторона всегда будет жаловаться, а победитель будет думать по-другому», — приводит слова Ферстаппена Daily Mail.

Напомним, в решающем заезде минувшего сезона пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уступил Ферстаппену и упустил восьмое чемпионство в карьере, которое стало бы рекордным. Отметим, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.