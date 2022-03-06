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Макс Ферстаппен ответил тем, кто считает его чемпионство незаслуженным

Макс Ферстаппен ответил тем, кто считает его чемпионство незаслуженным
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Голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен отверг любые предположения относительно того, что титул чемпиона мира, который он завоевал по итогам прошлого сезона Формулы-1, был добыт им незаслуженно.

«Я считаю, что заслуживаю быть чемпионом мира. Чемпионат выигрывается в течение сезона, верно? Не на последнем круге. Некоторые смотрят на эту гонку из-за нарастающей вокруг неё напряженности и думают, что результат был неправильным. В течение года мне порой не везло. Поэтому всё свелось к последней гонке. Но посмотрите на статистику. Да, я могу понять его недовольство. Но как я уже сказал, нужно смотреть на сезон целиком.

Меня не волнует, если какие-то люди попытаются лишить тот сезон его блеска. Для меня это не имеет никакого значения. Проигравшая сторона всегда будет жаловаться, а победитель будет думать по-другому», — приводит слова Ферстаппена Daily Mail.

Напомним, в решающем заезде минувшего сезона пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уступил Ферстаппену и упустил восьмое чемпионство в карьере, которое стало бы рекордным. Отметим, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.

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