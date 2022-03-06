Motorsport назвал гонщика, который заменит Никиту Мазепина в «Хаасе»
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После разрыва контракта с российским гонщиком Никитой Мазепиным «Хаас» начал переговоры с «Феррари», целью которых является возвращение в Формулу-1 итальянского пилота Антонио Джовинацци, покинувшего «Королевские гонки» по окончании сезона-2021. Об этом сообщает Motorsport Italia.
По сведениям источника, краткосрочную роль может сыграть также резервист «Хааса» Пьетро Фиттипальди. Он может принять участие в двух Гран-при сезона, после чего уступит место Джовинацци, который будет выступать за американскую команду до конца сезона.
Ранее стало известно, что контракт Антонио с командой Формулы-E «Драгон» включает в себя опцию разрыва в случае его приглашения на роль боевого пилота любой из команд Формулы-1.
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