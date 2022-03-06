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Квят пропустил дедлайн по подписанию специального документа ФИА для россиян

Квят пропустил дедлайн по подписанию специального документа ФИА для россиян
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Российский гонщик Даниил Квят не успел подписать документ «Обязательство о нейтралитете и мире», выданный ФИА специально для гонщиков из России и Беларуси. Об этом сообщает RacingNews365.

Этот документ требует от российских гонщиков соблюдения таких принципов и мер, как отказ от демонстрации российских флагов или символики на своих автомобилях, одежде и в социальных сетях, а также от выражения прямой или иной поддержки действий, предпринимаемых Россией.

Крайний срок подписания этого документа был назначен на 20:00 по центральноевропейскому времени 4 марта. Помимо Квята, документ не подписал также руководитель команды G-Drive Racing Роман Русинов.

Русинов вышел в социальные сети, чтобы подтвердить, что он отказался подписывать документ на основании дискриминации. Пост Русинова был «лайкнут» Квятом.

Таким образом, участие Квята в соревнованиях под эгидой ФИА в этом году стало под вопросом.

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