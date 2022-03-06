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G-Drive Racing Квята и Русинова пропустит сезон-2022 из-за «неприемлемых условий ФИА»

G-Drive Racing Квята и Русинова пропустит сезон-2022 из-за «неприемлемых условий ФИА»
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Российская команда G-Drive Racing официально подтвердила, что не примет участия в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC 2022 года, который стартует через две недели в США. Одним из пилотов команды должен был стать экс-гонщик Формулы-1 Даниил Квят.

«Данное решение было принято в связи с неприемлемыми условиями Международной автомобильной федерации.

Нынешний сезон – юбилейный, 10-й в истории российской команды. G-Drive Racing активно готовилась к юбилейному сезону, который обещал стать самым насыщенным в истории команды. Состав пилотов был усилен самым успешным из российских гонщиков Формулы-1 Даниилом Квятом.

В текущем сезоне G-Drive Racing сконцентрируется в большей степени на автоспортивных мероприятиях в России. О дальнейших планах команды будет объявлено позднее», — сообщила пресс-служба команды.

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