Ферстаппен: я заслуженно стал чемпионом в 2021 году

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает свою победу в прошлом сезоне Формулы-1 заслуженной.

«Чемпионат выигрывается не за один круг и не за одну гонку. Некоторые люди просто смотрят на то, что произошло в Абу-Даби, и думают, что результат был несправедливым. Но если посмотреть на весь сезон, то можно увидеть, как часто мне не везло, поэтому всё и свелось к финальному этапу. Но в таких случаях смотрите на статистику. Она исчерпывающе даёт представление о том, как прошёл сезон.

Сочувствую ли Льюису? Я могу понять, что ситуация в Абу-Даби была неоднозначной и поэтому он был расстроен и недоволен, но, как я уже сказал, нужно смотреть на чемпионат в целом», — приводит слова Ферстаппена Daily Mail.