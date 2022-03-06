Ферстаппен: я заслуженно стал чемпионом в 2021 году
Поделиться
Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает свою победу в прошлом сезоне Формулы-1 заслуженной.
«Чемпионат выигрывается не за один круг и не за одну гонку. Некоторые люди просто смотрят на то, что произошло в Абу-Даби, и думают, что результат был несправедливым. Но если посмотреть на весь сезон, то можно увидеть, как часто мне не везло, поэтому всё и свелось к финальному этапу. Но в таких случаях смотрите на статистику. Она исчерпывающе даёт представление о том, как прошёл сезон.
Сочувствую ли Льюису? Я могу понять, что ситуация в Абу-Даби была неоднозначной и поэтому он был расстроен и недоволен, но, как я уже сказал, нужно смотреть на чемпионат в целом», — приводит слова Ферстаппена Daily Mail.
Комментарии
- 6 марта 2022
-
22:27
-
21:32
-
20:15
-
18:50
-
18:49
-
18:18
-
18:16
-
17:23
-
15:57
-
15:11
-
14:17
-
13:25
-
12:19
-
11:35
-
10:26
-
09:52
-
00:50
- 5 марта 2022
-
23:49
-
22:58
-
21:49
-
21:35
-
20:52
-
19:43
-
19:28
-
18:52
-
17:25
-
16:56
-
16:17
-
15:57
-
15:05
-
14:39
-
13:56
-
13:07
-
12:58
-
11:58
Партнерский контент