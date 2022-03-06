РАФ считает недопустимой дискриминацию россиян по этническим и политическим мотивам

Российская автомобильная федерация опубликовала заявление по поводу ограничений для российских спортсменов, введённых ФИА.

«4 марта ФИА опубликовала два документа: Циркулярное письмо с требованием ко всем национальным федерациям различных стран соблюдать решения Всемирного Совета и Заявление, которое российские гонщики должны подписать в случае, если решат присоединиться к соревнованиям под нейтральным флагом (FIA).



РАФ считает формулировки заявления нарушающими законодательство ФИА в части запрета на дискриминацию по этническим и политическим мотивам. Основополагающим принципом ФИА всегда считалось разделение спорта и политики, который категорически не соблюдается в опубликованном документе. РАФ также удивлена указанием, что все разногласия будут урегулированы согласно французскому законодательству, хотя в международной практике для решения подобных споров обычно используется обращение в Спортивный арбитражный суд.



На данный момент ФИА поставила российских спортсменов перед сложным и, по словам многих гонщиков, унизительным выбором продолжать карьеру или сохранить достоинство, что недопустимо в спортивных состязаниях.



Уже сейчас, в самом начале гоночного сезона, около 10 спортсменов, занятых в международных сериях и чемпионатах, отказались подписать такую бумагу, хотя это привело к их отстранению от соревнований. Мы уважаем их выбор.



Тем не менее РАФ уважает и позицию тех спортсменов, кто получит лицензию иной национальной федерации в соответствии с международным спортивным кодексом для того, чтобы избежать политической окраски спортивных выступлений, и поддержит их в этом решении.



Спорт должен служить миру и объединению!» — говорится в заявлении.