Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Хаасе» рассказали, какого пилота они ищут на замену Никите Мазепину

В «Хаасе» рассказали, какого пилота они ищут на замену Никите Мазепину
Комментарии

Владелец «Хааса» Джин Хаас рассказал о том, что тест-пилот команды Пьетро Фиттипальди выступит на предесезонных тестах в Бахрейне, но глобально они ищут пилота с «богатым опытом» на замену российскому гонщику Никите Мазепину.

«Мы рассматриваем несколько кандидатур, посмотрим, кто свободен и с чем нам придется иметь дело, но к среде у нас кто-нибудь будет. Пьетро Фиттипальди определенно будет участвовать в тестах в Бахрейне, он для этого и нужен, он — тест-пилот.

Мы в поиске. Я думаю, мы бы хотели получить кого-то с более богатым опытом. Мы просто должны посмотреть, кого можно пригласить», — приводит слова Хааса AP News.

Напомним, о решении «Хааса» расстаться с Мазепиным стало известно вчера, 6 марта. О нём сообщила пресс-служба американской команды.

Новость по теме
«Мы не можем справиться со всем этим». В «Хаасе» высказались по поводу ухода Мазепина
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022