В «Хаасе» рассказали, какого пилота они ищут на замену Никите Мазепину

Владелец «Хааса» Джин Хаас рассказал о том, что тест-пилот команды Пьетро Фиттипальди выступит на предесезонных тестах в Бахрейне, но глобально они ищут пилота с «богатым опытом» на замену российскому гонщику Никите Мазепину.
«Мы рассматриваем несколько кандидатур, посмотрим, кто свободен и с чем нам придется иметь дело, но к среде у нас кто-нибудь будет. Пьетро Фиттипальди определенно будет участвовать в тестах в Бахрейне, он для этого и нужен, он — тест-пилот.
Мы в поиске. Я думаю, мы бы хотели получить кого-то с более богатым опытом. Мы просто должны посмотреть, кого можно пригласить», — приводит слова Хааса AP News.
Напомним, о решении «Хааса» расстаться с Мазепиным стало известно вчера, 6 марта. О нём сообщила пресс-служба американской команды.
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