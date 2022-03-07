В «Хаасе» рассказали, какого пилота они ищут на замену Никите Мазепину

Владелец «Хааса» Джин Хаас рассказал о том, что тест-пилот команды Пьетро Фиттипальди выступит на предесезонных тестах в Бахрейне, но глобально они ищут пилота с «богатым опытом» на замену российскому гонщику Никите Мазепину.

«Мы рассматриваем несколько кандидатур, посмотрим, кто свободен и с чем нам придется иметь дело, но к среде у нас кто-нибудь будет. Пьетро Фиттипальди определенно будет участвовать в тестах в Бахрейне, он для этого и нужен, он — тест-пилот.

Мы в поиске. Я думаю, мы бы хотели получить кого-то с более богатым опытом. Мы просто должны посмотреть, кого можно пригласить», — приводит слова Хааса AP News.

Напомним, о решении «Хааса» расстаться с Мазепиным стало известно вчера, 6 марта. О нём сообщила пресс-служба американской команды.