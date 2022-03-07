Перес: в некотором смысле российские спортсмены платят за спецоперацию Путина

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес высказался по поводу ограничений российских спортсменов в связи с военной спецоперацией на Украине.

«В некотором смысле российские спортсмены платят за военную спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата») Путина. Тем не менее, я считаю, что спортсмены не несут ответственности за то, что делает российский президент», — приводит слова Переса GPFans.

Ранее сообщалось, что американская команда Формулы-1 «Хаас» приняла решение расторгнуть контракт с российским гонщиком Никитой Мазепиным. Кроме того, в «Хаасе» разорвали контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий». В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Мазепин занял последнее место, не набрав ни одного очка.