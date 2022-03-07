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Джин Хаас: не понимаю, почему люди говорят, что наша команда стала российской

Джин Хаас: не понимаю, почему люди говорят, что наша команда стала российской
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Владелец «Хааса» Джин Хаас рассказал о том, что он не понимает, почему его команду иногда называли российской.

«Компания «Хаас» всегда была основным, главным спонсором команды. Не понимаю, почему люди говорят, что он стал российской командой. Надпись Haas Automation всегда была на машине.

У нас все хорошо. Мы в порядке. Конечно, мы бы хотели больше денег, но мы в порядке», — приводит слова Хааса AP News.

Ранее сообщалось, что американская команда Формулы-1 «Хаас» приняла решение расторгнуть контракт с российским гонщиком Никитой Мазепиным. Кроме того, в «Хаасе» разорвали контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий». В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Мазепин занял последнее место, не набрав ни одного очка.

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