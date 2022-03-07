Албон: не хочу говорить, что в Барселоне было легко, но настоящие трудности ждут впереди
Поделиться
Новобранец «Уильямса» Александер Албон высказался по поводу предсезонных тестов в Барселоне.
«Я думаю, что такие трассы, как в Сингапуре и Остине, будут сложными. Именно тогда вы увидите компромиссы: какие-то команды выберут больший уровень прижимной силы и будут рисковать, а другие наоборот – меньше прижимной силы, но и болид будет чуть больше прощать ошибки.
Я не могу представить, что в Баку, например, будет очень легко на уличной трассе. Так что я не хочу говорить, что в Барселоне было легко, но я думаю, что мы увидим истинные трудности машин, когда выступим на других трассах», — приводит слова Албона RaceFans.
Ранее Александер Албон показал шлем, в котором он будет выступать в сезоне-2022.
Новость по темеАлбон и Шумахер показали дизайны шлемов на сезон-2022
Комментарии
- 7 марта 2022
-
13:40
-
12:20
-
11:24
-
10:29
-
09:38
- 6 марта 2022
-
23:51
-
22:27
-
21:32
-
20:15
-
18:50
-
18:49
-
18:18
-
18:16
-
17:23
-
15:57
-
15:11
-
14:17
-
13:25
-
12:19
-
11:35
-
10:26
-
09:52
-
00:50
- 5 марта 2022
-
23:49
-
22:58
-
21:49
-
21:35
-
20:52
-
19:43
-
19:28
-
18:52
-
17:25
-
16:56
-
16:17
-
15:57
Партнерский контент