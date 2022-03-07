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Албон: не хочу говорить, что в Барселоне было легко, но настоящие трудности ждут впереди

Албон: не хочу говорить, что в Барселоне было легко, но настоящие трудности ждут впереди
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Новобранец «Уильямса» Александер Албон высказался по поводу предсезонных тестов в Барселоне.

«Я думаю, что такие трассы, как в Сингапуре и Остине, будут сложными. Именно тогда вы увидите компромиссы: какие-то команды выберут больший уровень прижимной силы и будут рисковать, а другие наоборот – меньше прижимной силы, но и болид будет чуть больше прощать ошибки.

Я не могу представить, что в Баку, например, будет очень легко на уличной трассе. Так что я не хочу говорить, что в Барселоне было легко, но я думаю, что мы увидим истинные трудности машин, когда выступим на других трассах», — приводит слова Албона RaceFans.

Ранее Александер Албон показал шлем, в котором он будет выступать в сезоне-2022.

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