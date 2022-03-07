Хельмут Марко: мы не отстаём от своих конкурентов на полсекунды, как говорят СМИ

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на высказывание австрийского журналиста о том, что его команда отстаёт на полсекунды от лидеров предсезонных тестов, которые проходили в Барселоне.

«Мы не отстаем на полсекунды. Мы использовали жёсткие шины, в то время как «Мерседес» использовал шины на два уровня мягче, чем мы. Но я с нетерпением жду следующих тестов.

Новые машины тяжёлые, но очень быстрые. Также интересно видеть, насколько по-разному интерпретируются новые правила. У «Мерседеса», например, совершенно другая концепция, нежели у нас».

Макс сказал мне, что с самого первого круга в Барселоне он комфортно чувствовал себя за рулём. Конечно, нам ещё предстоит решить некоторые проблемы с совершенно новой машиной, но мы не использовали мягкие шины или малое количество топлива — и видим, что машина способна на большее», — приводит слова Марко GrandPX.news.

Ранее Хельмут Марко поддержал отмену Гран-при России.