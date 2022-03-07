Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Россиянин Грязин отказался от выступления на первом этапе чемпионата Европы по ралли

Россиянин Грязин отказался от выступления на первом этапе чемпионата Европы по ралли
Комментарии

Известный российский гонщик Николай Грязин в последний момент отказался от участия в первом этапе чемпионата Европы по ралли, который пройдёт в Португалии в ближайшие выходные. Грязин отозвал заявку на выступление, обосновав это «личными причинами», сообщает портал DirtFish. Неизвестно, вызвано ли решение россиянина необходимостью подписать специальный документ ФИА, без которого российские и белорусские гонщики не допускаются до выступлений в международных соревнованиях даже под нейтральным флагом.

При этом Грязин в ходе своей спортивной карьеры время от времени использовал как российскую, так и латвийскую гоночную лицензию. При использовании латвийской лицензии Грязин мог бы выступить в ERC без подписания каких-либо дополнительных документов.

Что касается позиции Португалии насчёт событий на Украине, то автомобильная федерация этой страны не запрещала выступлений россиянам и белорусам, в отличие от ряда других федераций.

Новость по теме
Россияне отказались подписать документ ФИА и не выступят на этапе ЧМ по ралли-рейдам
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022