Россиянин Грязин отказался от выступления на первом этапе чемпионата Европы по ралли

Известный российский гонщик Николай Грязин в последний момент отказался от участия в первом этапе чемпионата Европы по ралли, который пройдёт в Португалии в ближайшие выходные. Грязин отозвал заявку на выступление, обосновав это «личными причинами», сообщает портал DirtFish. Неизвестно, вызвано ли решение россиянина необходимостью подписать специальный документ ФИА, без которого российские и белорусские гонщики не допускаются до выступлений в международных соревнованиях даже под нейтральным флагом.



При этом Грязин в ходе своей спортивной карьеры время от времени использовал как российскую, так и латвийскую гоночную лицензию. При использовании латвийской лицензии Грязин мог бы выступить в ERC без подписания каких-либо дополнительных документов.



Что касается позиции Португалии насчёт событий на Украине, то автомобильная федерация этой страны не запрещала выступлений россиянам и белорусам, в отличие от ряда других федераций.

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