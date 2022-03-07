Хельмут Марко: российские спортсмены не должны страдать из-за ситуации на Украине

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что российские спортсмены не должны быть подвержены санкциям из-за ситуации на Украине.
Напомним, ранее Марко выступил за отмену Гран-при России.
«Российские спортсмены не должны страдать. Не должно быть никакой личной ответственности. Или вы также хотите запретить Анне Нетребко петь?», — приводит слова Марко GPFans.
Ранее российский гонщик Даниил Квят не подписал документ «Обязательство о нейтралитете и мире», выданный ФИА специально для гонщиков из России и Беларуси. Этот документ требует от российских гонщиков соблюдения таких принципов и мер, как отказ от демонстрации российских флагов или символики на своих автомобилях, одежде и в социальных сетях, а также от выражения прямой или иной поддержки действий, предпринимаемых Россией.
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