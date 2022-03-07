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«Хаас» может пропустить первый день тестов в Бахрейне

«Хаас» может пропустить первый день тестов в Бахрейне
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Команда Формулы-1 «Хаас» может пропустить первый день вторых предсезонных тестов в Бахрейне, сообщает Auto Motor und Sport. Причиной возможного отсутствия «Хааса» является поломка грузового самолёта.

«Возможно, что нам придётся пропустить первый тестовый день. У всех команд будет два дня на подготовку к началу тестов», — цитирует Гюнтера Штайнера Auto Motor und Sport.

Оборудование команды, которое должны были доставить в Бахрейн из Великобритании, застряло в стране отправления — самолёт, который должен был полететь и забрать груз, сломался в Стамбуле.

Из-за этого команда заказала новый рейс, однако оборудование будет доставлено в Бахрейн не раньше вечера 8 марта. Предсезонные тесты в Бахрейне стартуют 10 марта.

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