Цунода — о сезоне-2021: физическая форма Франца Тоста была гораздо лучше моей

Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал о проблемах с физической формой в 2021 году.



«Физическая форма Франца Тоста была гораздо лучше моей! В прошлые сезоны у меня не возникало таких проблем. Думаю, я правильно действовал на тренировках к началу сезона. Конечно, я почувствовал изменения, когда переходил из Формулы-3 в Формулу-2, но к середине сезона я привыкал. Однако в прошлом году всё было иначе. Может быть, из-за того, что я от природы был довольно сильным, поэтому не тренировался достаточно, а понял это слишком поздно.



В Формуле-2 мы выступали без усилителя руля, так что я думал, что в Формуле-1 будет проще. Я ждал проблем с шеей, но не такие большие. Я считал, что нагрузки в Формуле-1 сопоставимы с Формулой-2. Но с точки зрения «физики» я бы предпочёл Формулу-2!» — цитирует Цуноду The Race.