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Мик Шумахер: не жалею, что начал карьеру в «Хаасе»

Мик Шумахер: не жалею, что начал карьеру в «Хаасе»
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер признался, что не сожалеет, что начал карьеру в этой команде.

«Мы пытаемся сосредоточиться на гонках. Конечно, это не так просто, учитывая все эти ужасные события на Украине. Турбулентные тесты, пожалуй, идеально опишут итог.

Но я не жалею, что я в этой команде. Я здесь счастлив, у меня хорошие отношения со всеми. Прекрасно, что я оказываю такое большое влияние на разработку и настройку машины, хотя и начинаю только свой второй сезон в Формуле-1. Я расту вместе с командой.

Первые впечатления от тестов в Барселоне прекрасные. Думаю, что мы можем выжать из этой машины больше, но сложно оценивать расклады до первой гонки в Бахрейне», — приводит слова Мика Шумахера GrandPX.news.

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