Юки Цунода: «Альфа Таури» не так и сильно отстаёт от первого места

Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода высказался о раскладе сил по итогам первых предсезонных тестов Формулы-1.



«Думаю, мы в отличной форме. Конечно, мы не знаем, что делают другие команды, думаю, они скрывают свою настоящую скорость. Но я считаю, что «Альфа Таури» не так и сильно отстаёт от первого места, которое занимает «Феррари». Так что я с нетерпением жду начала сезона. У нашего болида огромный потенциал, но нам нужно его раскрыть. Мне очень интересно посмотреть, что получится, если нам удастся это сделать.



Есть одна вещь, которая нас беспокоит – это двигатель. Другие команды ещё могут немного доработать мотор, а мы ничего сделать не можем. Это единственная вещь, которая меня беспокоит. В остальном же всё отлично», — приводит слова Цуноды RacingNews365.