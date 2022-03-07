Формула-1 продлила контракт с Имолой

Формула-1 заключила новый контракт с трассой в Имоле, сообщает Motorsport. Новое соглашение рассчитано до 2025 года. По информации некоторых источников, контракт и вовсе рассчитан на пять лет, что означает, что трасса в Имоле останется в календаре чемпионата мира до 2027 года. Официального подтверждения от пресс-службы Формулы-1 пока не последовало.



Напомним, трасса в Имоле вернулась в календарь чемпионата мира в 2020 году. В 2022 году на этом автодроме состоится третий этап чемпионата мира.



Последний Гран-при Эмилии-Романьи прошёл 18 апреля 2021 года. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Также на пьедестал поднялся Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Гонка прерывалась из-за масштабной аварии, в которую попали гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас и пилот «Уильямса» Джордж Расселл.