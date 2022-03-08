Появился ещё один претендент на замену Гран-при России

Херес (Испания) стал ведущим кандидатом на замену отменённого Гран-при России в сентябре, сообщает La Gazzetta dello Sport.
«Весь мир знает, что мы хотим провести Гран-при, и именно поэтому полтора года назад мы ездили в Лондон на переговоры. Организаторы сказали нам, что если произойдёт отмена, то наш регион может стать первым выбором для замены», — сказал Хуан Марин, вице-президент региона Андалусия.
Формула-1 объявила о расторжении контракта на проведении Гран-при России. Таким образом, российский этап, ранее исключённый из календаря сезона-2022, не вернётся в чемпионат мира в 2023 году и далее.
В 2022 году Гран-при России Формулы-1 должен был в последний раз пройти на «Сочи Автодроме» перед переездом на новую трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области. Действующий контракт между компанией-промоутером «Росгонки» и Формулой-1 действовал до конца 2025 года.
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