«Хаас» решил логистическую проблему и примет участие в первом дне тестов в Бахрейне

Команда Формулы-1 «Хаас» сможет принять участие в первом дне предсезонных тестов в Бахрейне, несмотря на проблемы из-за поломки грузового самолёта. Об этом сообщает RacingNews365.com.

Оборудование команды, которое должны были доставить в Бахрейн из Великобритании, застряло в стране отправления — самолёт, который должен был полететь и забрать груз, сломался в Стамбуле.

Представитель команды сообщил, что груз приземлится в Бахрейне во вторник утром, а значит, проблем с выходом на трассу в четверг не будет. Изначально сообщалось, что оборудование будет доставлено в Бахрейн не раньше вечера. Предсезонные тесты в Бахрейне стартуют 10 марта.

Ранее швейцарский гонщик Луи Делетраз опроверг слухи о возможном подписании контракта с «Хаасом».