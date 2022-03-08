«Хаас» решил логистическую проблему и примет участие в первом дне тестов в Бахрейне
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Команда Формулы-1 «Хаас» сможет принять участие в первом дне предсезонных тестов в Бахрейне, несмотря на проблемы из-за поломки грузового самолёта. Об этом сообщает RacingNews365.com.
Оборудование команды, которое должны были доставить в Бахрейн из Великобритании, застряло в стране отправления — самолёт, который должен был полететь и забрать груз, сломался в Стамбуле.
Представитель команды сообщил, что груз приземлится в Бахрейне во вторник утром, а значит, проблем с выходом на трассу в четверг не будет. Изначально сообщалось, что оборудование будет доставлено в Бахрейн не раньше вечера. Предсезонные тесты в Бахрейне стартуют 10 марта.
Ранее швейцарский гонщик Луи Делетраз опроверг слухи о возможном подписании контракта с «Хаасом».
Новость по темеДелетраз опроверг слухи об интересе со стороны «Хааса»
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