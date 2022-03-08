Ральф Шумахер: не могу себе представить Хюлькенберга в «Хаасе» вместо Мазепина

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер дал комментарий по поводу ухода Никиты Мазепина из команды «Хаас», а также заявил, что не может себе представить резервного гонщика «Астон Мартин» Нико Хюлькенберга в роли нового пилота американского коллектива.

«Мазепин совсем не виноват, его можно даже немного пожалеть, хотя я не самый большой его сторонник. Вы бы не пожелали ничего подобного любому гонщику.

Я могу только пожелать Мику, чтобы у него появился гонщик, с которым он сможет добиться ещё большего, гонщик, который также впишется в команду. Для Мика будет хорошо, если у него будет гонщик, у которого он сможет учиться.

Хюлькенберг на замену Мазепину? Я не могу себе этого представить», — приводит слова Шумахера Speedweek.