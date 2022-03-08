«Мерседес» показал свои сейфти-кар и медицинский автомобиль на сезон-2022 Формулы-1

«Мерседес» в своём инстаграм-аккаунте опубликовал фотографии сейфти-кара и медицинского автомобиля на сезон-2022 Формулы-1.

По сравнению с прошлым сезоном изменилась только раскраска машин — теперь автомобили немецкого концерна ярко-красные.

Публикация доступна в инстаграм-аккаунте «Мерседеса».

Как и в прошлом сезоне, на половине Гран-при будут использоваться сейфти-кар и медицинский автомобиль «Астон Мартин».

Новый сезон Формулы-1 стартует на следующей неделе в Бахрейне.

Напомним, недавно Формула-1 объявила о расторжении контракта на проведении Гран-при России. В 2022 году Гран-при России Формулы-1 должен был в последний раз пройти на «Сочи Автодроме» перед переездом на новую трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области. Действующий контракт между компанией-промоутером «Росгонки» и Формулой-1 действовал до конца 2025 года.