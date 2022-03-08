На предсезонных тестах в Бахрейне Формула-1 будет использовать дроны для съёмки
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На предсезонных тестах в Бахрейне Формула-1 будет использовать съёмку с дронов, сообщает Motorsport Italia.
После положительного эксперимента в Барселоне в день съёмок «Феррари» Формула-1 намерена официально дебютировать в Бахрейне с дронами, расширив диапазон телевизионных съёмок, способных улучшить шоу на трассе. Дроны будут снимать с относительно небольшого расстояния (с высоты 10-15 метров).
Ранее появился ещё один претендент на замену Гран-при России.
Напомним, недавно Формула-1 объявила о расторжении контракта на проведение Гран-при России. Таким образом, российский этап, ранее исключённый из календаря сезона-2022, не вернётся в чемпионат мира в 2023 году и далее.
Новость по темеПоявился ещё один претендент на замену Гран-при России
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