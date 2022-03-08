Штурман Жильцов: сто процентов, что «КАМАЗ» на «Дакар» никто не допустит

Знаменитый российский штурман Константин Жильцов высказал мнение, что после введения санкций со стороны Евросоюза в адрес компании «КАМАЗ» заводская команда «КАМАЗ-мастер» не сможет выступить на ралли-марафоне «Дакар»-2023.



«КАМАЗ» под санкциями, и на сегодняшний момент сто процентов, что на «Дакар» их никто не допустит. К тому же в комиссии ФИА по ралли-рейдам три из шести участников — представители компании-промоутера «Дакара» и чемпионата мира A.S.O. И четвёртый человек тоже на их стороне, он раньше был гоночным директором «Дакара» — и я вспоминаю, какие смешные решения они принимали во время «Дакара»… Так что негласно 4 из 6 членов комиссии — члены A.S.O., а её отношение к российским спортсменам понятно. В жизни мы друзья, но в спорте они точно не за нас и особенно не за «КАМАЗ». Поэтому я уверен, что никакого положительного решения ждать не следует», — заявил Жильцов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.