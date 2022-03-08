Хорнер объяснил, почему не жалеет о своих радиосообщениях Маси в ходе Гран-при Абу-Даби

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал понять, что нисколько не сожалеет о радиосообщениях, которые он отправил бывшему гоночному директору Формулы-1 Майклу Маси во время Гран-при Абу-Даби 2021 года.



«Моя работа заключается в том, чтобы действовать изо всех сил в интересах моей команды. Если бы я этого не делал, я бы не выполнял свою работу должным образом. В прошлом я не раз направлял жалобу гоночному директору, но ничего не происходило. Я знал, что существует давление с другой стороны, так что просто пытался хоть как-то ему противостоять», — приводит слова Хорнера The Financial Times.



Напомним, в решающем заезде минувшего сезона пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уступил своему главному сопернику Максу Ферстаппену из «Ред Булл» и упустил восьмое чемпионство в карьере, которое стало бы рекордным. Отметим, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции. Маси впоследствии был уволен с занимаемого им поста.