Ривола: никто не читал гонку так, как Алонсо. Он заставлял нас чувствовать себя идиотами

Бывший спортивный директор «Феррари» Массимо Ривола высказался о пилоте «Альпин» Фернандо Алонсо.
«Я никогда не видел, чтобы кто-то читал гонку так, как он. В какой-то момент он буквально заставлял нас чувствовать себя идиотами на пит-уолле, поскольку знал всё. Перед нами было много мониторов с данными, но часто он приходил к некоторым выводам раньше нас, просто делая свою работу в машине», — приводит слова Риволы GrandPX.news со ссылкой на Il Foglio.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Алонсо занял 10-е место. В активе испанца было 81 очко. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
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