Льюис Хэмилтон отметил успехи пяти гонщиц по случаю Международного женского дня

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своём «инстаграме», где отметил достижения нескольких гонщиц по случаю Международного женского дня.



«Хотел бы воспользоваться моментом в Международный женский день, чтобы отметить нескольких бесстрашных женщин в автоспорте. Все они преследовали свои мечты и по пути прошли бесчисленное количество барьеров.



Кристина Гутьеррес — первая женщина, выигравшая Кубок мира ФИА по ралли-рейдам.



Рима Джуффали — первая женщина из Саудовской Аравии, получившая гоночную лицензию. Она участвует в гонках на международной арене, даже несмотря на то, что в её родной стране женщинам не позволялось водить машину до 2018 года.



Стефани Трэверс — первая чернокожая женщина, которая поднялась на подиум Формулы-1, преследуя свою мечту стать руководителем команды.



Сьюзи Вольф — генеральный директор Venturiracing Формулы-Е и последняя женщина, принимавшая участие в тестах «Уильямса» на выходных Гран-при Формулы-1.

Бреанна Дэниелс — первая чернокожая женщина-участник NASCAR и просто абсолютная легенда», — написал Хэмилтон.

Фотографии можно посмотреть на странице Льюиса Хэмилтона в «Инстаграме».