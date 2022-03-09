Магнуссен и Хюлькенберг являются кандидатами на замену Мазепина в «Хаасе»

Бывший гонщик Формулы-1 Кевин Магнуссен может занять место россиянина Никиты Мазепина в «Хаасе». Об этом сообщает датское издание Ekstra Bladet. По сведениям источника, в американском гоночном коллективе хотят опираться на опытного пилота. Кроме того, команда рассматривает ещё двух гонщиков: Нико Хюлькенберга и Антонио Джовинацци.



Проблемой в приглашении Магнуссена, как отмечается в источнике, являются контракты, которые у него есть с другими сериями.



Напомним, «Хаас» расторг контракт с Мазепиным 5 марта. Решение было принято из-за ситуации на Украине. Кроме того, американская команда разорвала контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий».



В общем зачёте пилотов Формулы-1 минувшего сезона Мазепин занял последнее место, не набрав ни одного очка.