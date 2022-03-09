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«Феррари» пожертвовала 1 € млн на помощь украинцам

«Феррари» пожертвовала 1 € млн на помощь украинцам
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Компания «Феррари» приняла решение пожертвовать 1 € млн на поддержку нуждающихся украинцев. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Средства будут направляться на международные гуманитарные проекты. Кроме того, будут поддерживаться местные инициативы по приёму беженцев в итальянском регионе. Ранее также сообщалось, что «Феррари» приняла решение приостановить производство автомобилей для российского рынка до дальнейшего уведомления.

«Феррари» поддерживает жителей Украины, пострадавших от гуманитарного кризиса. Хотя мы надеемся на быстрое возвращение к диалогу и мирному урегулированию, мы не можем оставаться равнодушными к страданиям жителей. Наши мысли и поддержка обращены к ним», — дал комментарий генеральный директор компании Бенедетто Винья.

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