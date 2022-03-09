«Уралкалий» намерен потребовать возмещения убытков от «Хааса» за разрыв контракта

Пресс-служба «Уралкалия» сообщила, что компания получила уведомление от «Хааса» о расторжении спонсорского договора в одностороннем порядке. Этот шаг российская компания расценивает как необоснованный, в связи с чем намерена потребовать компенсации понесённых потерь.
«С учётом вышеизложенного «Уралкалий» планирует защищать свои интересы в соответствии с применимыми юридическими процедурами, в том числе оставляет за собой право инициировать судебное разбирательство и требовать возмещения существенных уплаченных за сезон 2022 года сумм и понесённых убытков.
В связи с тем, что большая часть суммы за 2022 год по спонсорскому соглашению уже перечислена команде, а соглашение прекращено «Хаасом» до первой гонки сезона-2022, обязательства «Хааса» перед Уралкалием за 2022 год не исполнены. «Уралкалий» потребует незамедлительного возврата денежных средств. Возвращённые командой суммы и оставшаяся часть, которую планировалось использовать в рамках спонсорского контракта на 2022 год, будут направлены на создание фонда поддержки спортсменов «We Compete As One», — говорится в сообщении «Уралкалия».
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