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«Хаас» пропустит начало тестов и подтвердил работу Фиттипальди на испытаниях

«Хаас» пропустит начало тестов и подтвердил работу Фиттипальди на испытаниях
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Пресс-служба американской команды Формулы-1 «Хаас» подтвердила участие бразильского пилота Пьетро Фиттипальди во вторых предсезонных тестах, которые пройдут в Бахрейне. Соответствующий пост был размещён в «Инстаграме» гоночного коллектива. К тестам «Хаас» планирует приступить завтра, 10 марта, после обеда.

Ранее сообщалось, что команда может пропустить первый день вторых предсезонных тестов из-за поломка грузового самолёта. Оборудование команды, которое должны были доставить в Бахрейн из Великобритании, застряло в стране отправления — самолёт, который должен был полететь и забрать груз, сломался в Стамбуле.

Ранее стало известно, почему Фиттипальди не заметит Мазепина в «Хаасе».

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