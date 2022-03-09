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«Не было никаких намёков». Мазепин заявил, что узнал об увольнении из пресс-релиза команды

«Не было никаких намёков». Мазепин заявил, что узнал об увольнении из пресс-релиза команды
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Российский пилот Никита Мазепин рассказал, когда получил информацию об аннулировании своего контракта с «Хаасом».

«Я узнал об увольнении в тот же момент, когда это было доведено до прессы. Я молодой человек, мне 23 года, и я не был готов к такому. Не было никаких намёков или слов вроде: «Знаешь, мы приняли вот такое решение, через 15 минут оно будет объявлено, будь готов».

Я не общался с Гюнтером Штайнером с момента третьего дня тестов в Барселоне. Гюнтер не дал мне никакой информации, кроме той, которую он давал моему менеджеру вплоть до 4 марта включительно. Я всё узнал из пресс-релиза, лично с Гюнтером не общался.

Я собирался выступать как нейтральный атлет. Это было позволено ФИА. Однако вечером накануне аннулирования контракта была получена дополнительная бумага со стороны федерации. Мы изучали все варианты, в той бумаге было много условий. Но уже следующим утром я получил информацию об аннулировании контракта, так что ещё до того, как я решил, подписать эту бумагу или нет, контракт разорвали», — сказал Мазепин на пресс-конференции.

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