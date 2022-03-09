Хилл — о борьбе Хэмилтона и Ферстаппена: Льюис уже понял, с кем ему придётся иметь дело

Бывший пилот Формулы-1 Деймон Хилл высказался о соперничестве семикратного чемпиона мира, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и новоиспечённого чемпиона Формулы-1, гонщика команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена в новом сезоне «Королевских гонок».
«Я думаю, ведя борьбу с Максом, Льюис уже прекрасно понял, с кем ему придётся иметь дело. Макс показал, что он жёсткий и бескомпромиссный гонщик, а Льюис в прошлом году продемонстрировал, что тоже готов проявлять жёсткость», — приводит слова Хилла Sky Sports.
Напомним, Хэмилтон болезненно воспринял поражение от Ферстаппена по итогам Гран-при Абу-Даби минувшего сезона. Макс стал чемпионом, а Льюис надолго покинул медиапространство. Сообщалось даже, что он мог уйти из Формулы-1.
Ранее мнением о предстоящем выступлении Хэмилтона в новом сезоне «Королевских гонок» поделился его соотечественник, бывший гонщик Формулы-1 Пол ди Реста.
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