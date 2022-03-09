«Макларен» обновил ливрею своего болида
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Команда Формулы-1 «Макларен» обновила ливрею своего болида, с которым коллектив будет выступать в сезоне-2022.
Кожух двигателя теперь выкрашен в чёрный цвет, и там появился логотип с названием гибридного суперкара McLaren Artura. Также в чёрный цвет окрашены стойки заднего антикрыла.
Публикация доступна в инстаграм-аккаунте команды «Макларен».
Напомним, с сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.
В прошлом году «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов. Команду представляли британец Ландо Норрис и австралиец Даниэль Риккардо, состав пилотов в сезоне-2022 останется неизменным.
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