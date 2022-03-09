«Макларен» обновил ливрею своего болида

Команда Формулы-1 «Макларен» обновила ливрею своего болида, с которым коллектив будет выступать в сезоне-2022.

Кожух двигателя теперь выкрашен в чёрный цвет, и там появился логотип с названием гибридного суперкара McLaren Artura. Также в чёрный цвет окрашены стойки заднего антикрыла.

Публикация доступна в инстаграм-аккаунте команды «Макларен».

Напомним, с сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.



В прошлом году «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов. Команду представляли британец Ландо Норрис и австралиец Даниэль Риккардо, состав пилотов в сезоне-2022 останется неизменным.